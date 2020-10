Sinterklaasintocht Rijen gaat dit jaar niet door, 0161-events trekt zich terug als organisator

RIJEN - Dit jaar komt er geen fysieke sinterklaasintocht in Rijen. Dat is de uitkomst van een gesprek met drie partijen en burgemeester Derk Alssema die stelt dat de drie ‘volgend jaar samen een sinterklaasfeest gaan verzorgen.’ ,,Echt niet”, zegt Anthony Bisschops van 0161-events, die zich terugtrekt.

Burgemeester Derk Alssema had de hoofdrolspelers in de sinterklaasrel over wie de intocht zou mogen doen uitgenodigd voor een gesprek woensdagmiddag. Dat zijn Anthony Bisschops, Jeroen Bruikman van de sint- en pietgroep Groetjes van Sinterklaas die samenwerkt met Bisschops en natuurlijk Simon Waegemakers die al bijna veertig jaar de sint speelt en de intocht organiseert met hulp van vrijwilligers.

Alsema zegt namens alle deelnemers dat ‘in een goed en constructief gesprek alles is uitgesproken’. ,,Vanuit de gemeente is uitgelegd wat er mis is gegaan en hoe handiger met alle betrokkenen gecommuniceerd had kunnen worden.” De drie partijen zouden zich van commentaar onthouden. De partijen hebben volgens Alssema afgesproken dat zij ‘met elkaar ervoor gaan zorgen dat de kinderen in Rijen in de toekomst verzekerd blijven van een sinterklaasfeest.’

Eigen verklaring

,,Met uitzondering dus van 0161-events”, zegt Anthony Bisschops. Hij vindt dat hij recht heeft op een eigen verklaring. ,,Mogelijk dat Groetjes van Sinterklaas mee wil doen en ik wens alle vrijwilligers en kinderen echt het beste toe. Ik heb mijn buik er van vol. Gezien alle commotie en de wetenschap dat Simon graag doorgaat is de beslissing gepast dat wij ons terugtrekken.”

Bisschops zegt dinsdag al te hebben besloten te stoppen en dat ook zo aan de burgemeester te hebben meegedeeld. ,,Hij vroeg of ik toch wilde komen. Dat heb ik toegezegd. Maar ik wil niet dat dit doorsuddert.”

Quote Nu blijkt dat Simon Waegema­kers de sint wel graag wil blijven vertolken, gaan wij hem niet voor de voeten lopen Anthony Bisschops

De Rijenaar is blij te zijn gekomen. ,,Het was écht een goed gesprek en de gemeente heeft excuses aangeboden. Alles is goed uitgesproken. Nu blijkt dat Simon Waegemakers de sint wel graag wil blijven vertolken, gaan wij hem niet voor de voeten lopen. Dat is ook nooit de bedoeling geweest. Het moet een leuk feest zijn.”

Corona-maatregelen

Burgemeester Alssema zegt verder ‘dat vanwege de nieuwste corona-maatregelen unaniem is besloten dat dit jaar een intocht niet mogelijk is’. Daarbij gaat het om een fysieke intocht. Niet helemaal uit te sluiten is dat mogelijk toch een creatieve vorm wordt bedacht zoals via een videoverbinding. Dat is lastig omdat bijeenkomen de komende vier weken sowieso niet mogelijk is.