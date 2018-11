Sinterklaasintocht in Oosterhout zonder problemen verlopen

Inwoner Dongen krijgt aparte post: pakketje met drugs uit Amerika

7:10 DONGEN - Met verkeerd bezorgde post krijgen we allemaal wel eens te maken. Maar een envelopje met daarin negen paarse sterretjes, vermoedelijk drugs, uit de Verenigde Staten: dat is wel even schrikken. Het overkwam een bewoner van de Lage Ham in Dongen deze week.