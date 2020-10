Sinterklaas rijdt dit jaar heel stilletjes de Hankse huisjes voorbij

HANK - Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint. Maar niet in Hank. Sinterklaas heeft het plaatselijke sinterklaascomité namelijk laten weten dat hij het dorp dit jaar overslaat. Coronamaatregelen gooien roet in de plannen van Sint en Piet.

Sinterklaascomité De Vrienden van Sinterklaas Hank had vanwege de maatregelen al een alternatief bedacht voor de traditionele intocht die op 14 november zou plaatsvinden. Een aankomst in de haven en het feest in dorpshuis 't Uivernest werden geschrapt om te voorkomen dat er grote groepen mensen bijeen zouden komen.

"Daarom bedachten we een optocht. De mensen kunnen naar buiten komen als Sinterklaas en de Pieten langsrijden en daarna weer naar binnengaan", vertelt Luciënne Bakkers, vriendin van Sinterklaas.

"Het is echter de vraag of de mensen dat dan ook doen. Wij kunnen niet garanderen dat er tijdens de optocht geen mensen bijeenkomen. Bovendien moet het ook voor onze vrijwilligers een feestje zijn en met alle coronaregels wordt dat lastig. Daarom hebben we samen met de Sint besloten dat de intocht in Hank dit jaar niet doorgaat.”

"Ik kan dit jaar niet naar Hank komen met mijn Pieten", schrijft Sinterklaas op de Facebookpagina van het sinterklaascomité.

"Dat vind ik erg jammer, maar het coronavirus is er nog steeds. Ik wil niet dat er kinderen of Pieten ziek worden, daardoor kunnen we dit jaar elkaar niet ontmoeten. Gelukkig mogen de Pieten nog wel 's nachts over de daken lopen en kunnen ze alle cadeautjes veilig bij iedereen bezorgen.”

Sinterklaas laat weten dat hij van plan is volgend jaar weer wel naar Hank te komen.