Sinterklaas in Made: ‘Ik ga heel hard zingen en cadeautjes uitpakken’

Oosterhout moet tijdelijk de Bromtol missen

17:13 OOSTERHOUT - Kunstwerk de Bromtol op de gelijknamige rotonde bij Weststad is beschadigd, omdat de zware ‘buik’ van de tol steeds verder naar de punt zakt. Het werk van kunstenaar Piet Hohmann (1935-2017) dat in 1999 op de rotonde is neergezet, moet gerepareerd worden.