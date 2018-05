Sint Oelbertgymnasium levert drie finalisten voor fotowedstrijd Veteranendag

Engels

Dromen

Gina en Femke maakten gebruikt van een historische foto voor hun eigen plaatje. ,,Dromen over vrede. Deze foto vertelt het verhaal over de oorlog toen en de vrede nu. Het is gemaakt op het moment dat de jonge militair werd opgeroepen om te strijden voor onze vrijheid. Hij is haastig vertrokken en heeft alles gelaten zoals het was. De foto op de tafel is een kijkje in de toekomst: onze tijd van vrede. Het toont dankbaarheid, nagedachtenis en vrede (de witte anjer) aan."