Sint-Oelbertgymnasium in Oosterhout ontruimd

Oosterhout - Het Sint-Oelbertgymnasium in Oosterhout is begin van de middag ontruimd. Rector Hanneke Blom: ,,In een scheikundelokaal is wat kwik gelekt. De brandweer is bij zo'n situatie heel duidelijk: iedereen het gebouw uit.''