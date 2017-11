Sint-Oelbertgymnasium in Oosterhout ontruimd na lekken giftig kwik

Oosterhout - Het Sint-Oelbertgymnasium in Oosterhout is aan het begin van de middag ontruimd. Dit nadat in het scheikundelokaal giftig kwik uit een barometer was gelekt. De scheikunde-assistent is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.

Rector Hanneke Blom: ,,In het lokaal werd een oude barometer opgeruimd. Die gebruikten we niet meer voor demonstraties. Alle voorzorgsmaatregelen waren genomen, maar toch is de barometer tijdens het opruimen kapot gegaan. De meeste kwik is opgevangen in een bak en in de zuurkast gezet. Maar er zijn ook enkele druppeltjes buiten die bak gekomen. En dan heb je de poppen aan het dansen.''

De leerlingen waren op dat moment nog niet in het lokaal. De brandweer nam geen risico en besloot dat de hele school ontruimd moest worden. De technisch onderwijs assistent die de barometer aan het opruimen was, is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.

Vrijdagmiddag komt er volgens Blom een gespecialiseerd bedrijf langs om een meting te verrichten. ,,Zoals het er nu naar uitziet wordt de kwik maandag opgeruimd. Die dag blijft de gang waaraan het lokaal grenst, afgezet. De scheidskundelessen vervallen dan. Dinsdag zou alles weer toegankelijk moeten zijn.''

De ontruiming zelf verliep rustig volgens de rector. ,,We hebben een goed ontruimingsplan liggen, hebben zes weken geleden nog geoefend'', zegt Blom.

,,Het is toetsweek, dus de leerlingen waren wel even verbaasd toen het brandalarm afging. Op vrijdag is het altijd rustiger op school, er stonden ook maar enkele toetsen op het rooster. Dus ik denk dat er circa 150 leerlingen aanwezig waren. Zij zijn eerst opgevangen in de sporthal, daarna zijn zij naar huis gegaan.''

Volledig scherm © Marcel van Dorst / MaRic Media