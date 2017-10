Sint niet welkom op priesterkoor in kerk Raamsdonksveer: 'Dit is terug naar af, het bisdom wordt steeds conservatiever'

RAAMSDONKSVEER - Sinterklaas is in Raamsdonksveer niet meer welkom op het priesterkoor, tijdens de viering begin december.

Op het priesterkoor - een verhoging - staat onder meer het hoofdaltaar. De afgelopen vijftien jaar had de Sint daar een prominente rol tijdens een speciale Sinterklaasviering. Hij hield een welkomstwoordje en deed zelfs mee aan kerkelijke rituelen. Bijvoorbeeld als de pastoor bezig was met de zegening van brood en wijn.

Maar voor de komende Sinterklaasviering is de katholieke kerk onverbiddelijk. "De Sint mag wel komen als gast, maar heeft zo geen rol meer", zegt een teleurgestelde Mary van den Kieboom namens de parochiekern Raamsdonksveer. "Wij willen juist gezinnen met kinderen naar de kerk krijgen. Maar dit is 'terug naar af', vanuit het bisdom wordt het steeds conservatiever."

'Respectvolle omgang'

Pastoor John van der Laer trad in 2016 aan bij de Elisabethparochie in Raamsdonksveer en evalueerde begin 2017 de Sinterklaasviering. Hij constateerde dat de regels van de liturgie - het geheel aan rituelen - niet helemaal gevolgd werden. "Dit heilige gebeuren vraagt om zorgvuldigheid en een respectvolle omgang."

Volgens het bisdom Breda is er geen sprake van nieuw beleid. "De principes van de liturgie zijn over de hele wereld hetzelfde", zegt woordvoerster Daphne van Roosendaal. Waarom de Sint dan jarenlang in Raamsdonksveer wel op het priesterkoor mocht? "Bij de vorige pastoor is de praktijk anders geweest." Wel benadrukken bisdom en pastoor dat de goedheiligman 'van harte welkom' is. "Er wordt met betrokkenen gezocht naar een nieuwe vorm, vanuit respect voor de liturgie."

'Echte bisschop voor Sinterklaas aan de kant?'

Maickel Prasing, pastoor in Oudenbosch, kan zich het besluit wel voorstellen. "Al doe ik geen uitspraken over Raamsdonksveer. De Sint is verkleed als bisschop. Zou de echte bisschop dan voor Sinterklaas aan de kant moeten? Dat kan absoluut niet. Ik zou de Sint tijdens de viering geen rol geven, wel mag hij naderhand binnenkomen."

Ook in Bergen op Zoom speelt de Sint jaarlijks een prominente rol in de mis. "Hij blijft 'beneden', op een mooie stoel, doet een woordje. Traditie is het verhaal dat Sinterklaas bij de pastorie logeert", zegt pastoor Paul Verbeek. "De viering volgt de regels van de liturgie. Een discussie speelt er bij ons absoluut niet."

De Stichting Sint Nicolaas Bergen op Zoom is erg tevreden over de viering, zegt voorzitter Daan Touw. "Het is een normale eucharistieviering, in het bijzijn van Sint en zijn pieten. Zonder verdere restricties."

'Mooie stoel'

In Raamsdonksveer wordt de komende tijd gezocht naar een oplossing. Van den Kieboom: "Je kunt Sinterklaas aan het eind van de viering de kerk in laten komen. Ook kunnen we hem een plek geven in een mooie stoel tijdens de mis."

De Veerse 'Sinterklaas' Peter van Zanten ziet er niet zoveel in om voor de laatste vijf minuten van de viering te komen opdraven. "Als je ziet wat je allemaal moet doen om je te verkleden. De baard, het pak... Dat is enorm veel werk. En dat voor een paar minuten? Wanneer het zo gaat, is het voor ons: helaas pindakaas. Toch hebben we als comité de deur nog niet dicht gesmeten."

Van den Kieboom heeft nog een andere optie achter de hand. "Een week eerder is een vrijwilligersviering, dat is geen officiële eucharistieviering. We gaan kijken of het dan wel mag. Vanuit het bisdom wordt steeds strenger gecontroleerd. Het lijkt zelfs alsof ze mensen naar de vieringen sturen om alles door te fluisteren."