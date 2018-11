Sint komt altijd als allerlaatste aan in Hooge Zwaluwe

De goedheiligman krijgt deze zaterdagmiddag een warm welkom in de koude buitenlucht. Het is frisjes in de oude haven van Hooge Zwaluwe. Zo'n 120 kinderen staan met vol verwachting kloppende hartjes langs de kant van de kade en op de brug, reikhalzend uitkijkend naar de komst van de Sint. Twee Pieten op een tandem blijken over land sneller te zijn dan de kindervriend per boot. Zij komen als eerste aan.

Als er vervolgens eindelijk een boor de bocht om komt, tellen we verschillende Pieten, maar de Sint is er nog niet bij. De omroeper aan de kant toont zich hier toch even bezorgd over. Onder de aanwezige kinderen bevindt zich Lennox van Zon (5). Ze heeft geen tekening voor de Sint bij zich. ,,Ik heb al drie tekeningen gemaakt voor Sinterklaas", zegt ze. En ze blijft natuurlijk niet bezig. Genoeg is genoeg. De eerdere tekeningen zijn allemaal via de schoen verzonden.

Zwart als roet

Aan de Pieten is duidelijk te zien dat ze al een week in Nederland zijn. Hun gezichten zijn zwart als roet na al dat geklim geklauter door al die schoorstenen. De vrees van de omroeper blijkt ongegrond. Even na half twee verschijnt de Sint per open boot, een paar maten kleiner dan de stoomboot, eindelijk in Hooge Zwaluwe. Na een kort woord van welkom door wethouder Jürgen Vissers, kunnen de kinderen met Sinterklaas een handje geven, of een tekening, of - zoals in geval van Xavi Ferouge (2,5 jaar oud) - een fopspeen. ,,Goed gedaan", zegt moeder Malou van Den Bosch. ,,Dan ga je vanavond zónder fopspeen slapen." In de hoop morgenochtend een grote auto in de schoen aan te treffen, wil het manneke het vannacht gaan proberen. Het ontgaat de peuter dat mams de fop achter de rug om terug krijgt van de hoofdpiet. 'Voor het geval dat'.

Zestien Pieten zijn onderwijl druk bezig kilo's strooigoed uit te delen. Maurice van Mook, voorzitter van het Sint Nicolaas comité, die overigens sterke gelijkenissen vertoont met de hoofdpiet, laat weten dat er 80 kilo pepernoten en 10 kilo suikergoed ingeslagen zijn voor de intocht. Zo heeft hij zich althans laten vertellen.

Als de meegenomen zakjes gevuld zijn met strooigoed, net zoals veel zakken en capuchons, gaat iedereen in één grote stoet door het dorp op weg naar het buurthuis. Mensen die langs de route wonen en even een stapje naar buiten zetten om te kijken, lopen de kans enkele handenvol lekkers in een én andere hoek van de gang geworpen te krijgen. In het buurthuis zelf gaat het feest, mét Sint en Pieten, nog een tijdje gezellig door. Er wordt gedanst en getekend en voor de papa's en mama's is er de mogelijkheid om een kopje koffie of biertje te nemen. Met recht een geslaagd kinderfeest voor jong en oud.

