Sint in kerk Raamsdonksveer

Noodmaatregel GenX-ver­vui­ling: in Drimmelen geen gevolgen voor bewoners en bedrijven

2 december DRIMMELEN - De noodmaatregel die in verschillende gemeenten is uitgeroepen vanwege de GenX-vervuiling, treft in Drimmelen geen bewoners of bedrijven. Dat laat de gemeente weten op vragen van BN DeStem. De regel is alleen in een deel van de Biesbosch van kracht.