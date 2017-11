Sint heeft in Oosterhout geen mantelzorger nodig, wel een mantelverzorger

Knallende opening Sensation Waailand in Made

18 november MADE - Het kleurt wit van de feestgangers in de grote feesttent op het Madese weiland. Met de dresscode white winter is de twaalfde editie van Sensation Waailand met het thema ‘Winter Wonderland’ vanavond van start gegaan. Van landelijke beroemdheden tot lokale talenten. Van feestmuziek tot bonkende hardstyle. Het waait allemaal voorbij vanavond. Wie er optreden, blijft tot het laatste moment een verrassing. “Dat doen we bewust, het gaat echt om de beleving”, zegt organisator Koen Grootscholten. En dat weten de feestgangers ook, want de 6000 kaarten waren binnen een kwartier uitverkocht.