Sint Anneke gaf Tamara een manneke én zoontje

MOLENSCHOT - De Annafeesten in Molenschot waren dit weekend vanwege corona zonder kermis en braderie. Maar wie op zoek was naar een ‘manneke’ of ‘Anneke’ kon gewoon terecht in het kapelletje om een kaars aan te steken. ,,Vorig jaar heb ik gevraagd om een kindje.”

Als deze zondag iets na elven de Sint Anna-kerk leegstroomt na de viering (vanwege de anderhalve meter-regel met maximaal 65 mensen), begeven diverse kerkgangers zich naar het kapelletje om een kaarsje op te steken, een traditie die al sinds 1879 bestaat.

In eerste aanleg waren het altijd vrouwen die er kwamen bidden voor een partner of kindje. Vandaar ook de uitdrukking ‘Met Sint Anneke gaat ieder Anneke om ‘n manneke’. Later werden ook vrijgezelle mannen uitgenodigd om op deze manier te vragen om een partner.

Daar was Willem

De kapel is voor de 39-jarige Tamara van Schijndel uit Tilburg sinds vier jaar een heel bijzondere plek. ,,Vier jaar geleden sleepte mijn vriendin Janneke me hiermee naar toe, in de hoop dat een kaarsje opsteken mij een relatie met een leuke man zou opleveren. En ja hoor: een jaar later had ik in Willem een lieve vriend gevonden.”

Quote Ook die wens is uitgekomen, want hier in de wagen ligt ons zoontje Mats Tamara van Schijndel, Tilburg

,,Daarna waren we ieder jaar present. Vorig jaar heb ik gevraagd om een kindje. En ook die wens is uitgekomen, want hier in de kinderwagen ligt ons zoontje Mats. Die is nu tien weken oud. Echt heel bijzonder.”

Minder vrijgezellen

Vriendin Janneke van Schaijk (42) uit Raamsdonksveer vult lachend aan: ,,Het is dus maar goed dat we hier destijds mee begonnen zijn. Maar het is nu wel wat vreemd. De afgelopen jaren was het hier rond deze tijd al veel drukker met vrijgezelle mannen, vrouwen en stelletjes.”

Op grote drukte van buitenaf rekende horecaondernemer Niels Baans van De Drie Linden ook niet, maar toch bereidt hij zich voor op een drukke zondag: ,,Zonder kermis en braderie wordt het nu echt een dag voor de Molenschotters. Vanmiddag spelen hier The Hilsons, dus dat wordt gezellig.”

Quote We mochten niet dansen, dus gingen de handjes zittend de lucht in Carlo van Engelen , Café ‘t Engeltje

Voorbeelddorp Molenschot

Als het RIVM nog een voorbeelddorp zoekt waar goed met de coronaregels wordt omgesprongen zijn ze in Molenschot aan het goede adres, volgens kastelein Carlo van Engelen van café ‘t Engeltje.

,,Zaterdagavond was het hier als vanouds al feest, maar wel keurig allemaal op 1,5 meter afstand. Er mocht niet gedanst worden en dus zette iedereen zijn stoel apart op de dansvloer en gingen de handjes zittend de lucht in. En ook vandaag maken we er met zijn allen het beste van.”