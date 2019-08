Silo betonbedrijf deels ingestort in Geertruidenberg

GEERTRUIDENBERG - Bij betonbedrijf Bruil in Geertruidenberg is woensdagochtend een silo deels ingestort. Dat meldt een medewerkster van het bedrijf.

De medewerkster kon woensdagochtend rond 09.00 uur nog geen nadere informatie geven over de staat van de silo. ,,Een deel van de silo is ingestort. Verder is er niets bekend. Een deel van de directie is onderweg vanuit Ede. Wij willen eerst intern de zaak op orde hebben", aldus de medewerkster.

De silo is terechtgekomen op een loods, die daardoor ook instortte. Werknemers hebben de inhoud van de silo eruit laten lopen. Naast de ingestorte bouwwerken staat een hoogwerker.

Het werk in de fabriek is stilgelegd en het bedrijfsterrein is ontruimd: alle medewerkers hebben het terrein verlaten en vrachtwagens zijn van het terrein gereden. Omstreeks 09.45 uur arriveerde de brandweer.

Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

Productielocatie

Bruil is een betonproducent die producten maakt voor de bouw van woningen en andere gebouwen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Ede. In Geertruidenberg zit een productielocatie van het bedrijf, als ook in Apeldoorn, Deventer, Ede, Lochem, Veenendaal, Woerdense Verlaat en Zutphen.

