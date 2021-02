Sigrid Kaag bij Spraakvermaak: ‘Populisme zorgt voor verkettering, discriminatie, het zet mensen op een negatieve manier weg’

Laatste balen kunstgras van Tuf Recycling markeren het einde van een slepend drama in Dongen

5 februari DONGEN - Je moet even in de ogen wrijven voordat het beeld tot je doordringt: burgemeester Marina Starmans van Dongen in een graafmachine. In de grijper een grote baal samengeperst kunstgras, klaar voor vervoer naar Helvoirt. ,,Er lag hier geen enkele kunstgrasmat uit Dongen zelf’’, zegt Starmans op het terrein aan de Vierbundersweg.