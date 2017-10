Sietse (9) uit Raamsdonksveer schrijft een briefje aan de wethouder: 'Mag het zebrapad terugkomen?'

RAAMSDONKSVEER - Sietse Oesterholt (9) doet graag een boodschap voor zijn ouders, bij Albert Heijn in Raamsdonksveer. Ook gaat hij graag zelfstandig naar de tekenles en het sportcentrum. Sinds kort is dat voor hem een heikele onderneming.

'Niet meer veilig' en 'spannend', noemt Sietse het. Want het zebrapad op de Keizersdijk is weg. En daar moet hij vaak oversteken. Bovendien is het drukker geworden, omdat de Keizersdijk tweerichtingsverkeer is. "Wat moet ik daar aan doen?", vroeg hij zich af. Vader Remco antwoordde: "Dan moet je bij de wethouder zijn." Dus is Sietse op eigen initiatief in de pen geklommen en heeft hij een briefje geschreven aan verkeerswethouder Kevin van Oort. "Kunt u het zebrapad van Boelaars naar Top1Toys weer maken?" Vader Remco bezorgde het briefje vorige week op het gemeentehuis.

'Verkeer van alle kanten'

Waar eerst nog sprake was van eenrichtingsverkeer, zorgt nu een minirotonde voor flink wat verkeersstromen. Vader Remco: "Het verkeer komt van alle kanten. Je moet eens zien hoeveel auto's in een minuut deze kruising passeren. Er is bij de rotonde een stoep naar de andere kant. Daar horen automobilisten eigenlijk voorrang te geven, maar dat gebeurt niet. Omdat het niet duidelijk is."

Gewenning

"Er is op de Keizersdijk nu een drukte die niet normaal is, omdat een deel van het Gangboord open ligt vanwege werkzaamheden", zegt Peter van Zanten van Veilig Verkeer Nederland in de gemeente Geertruidenberg. "Het zebrapad op de Keizersdijk hoeft wettelijk gezien niet terug te komen; er is sprake van een 30 km zone. Bovendien is er een uitritconstructie waar voetgangers voorrang hebben. Ik denk dat het een kwestie van gewenning is. Er wordt vaak om een zebrapad geroepen. Als je daarin meegaat, zijn veel straten een groot zebrapad. Op deze plaats mag alleen wel wat meer duidelijkheid zijn. Een stuk verderop ligt namelijk op de Wilhelminalaan wel een zebrapad bij een uitritconstructie. Misschien dat er in de bebording wat te doen valt."