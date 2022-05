Sietse (23) uit Hank bouwt mee aan vliegende waterstofboot: ‘Potentie laten zien voor maritieme sector’

De jongere generatie wil graag werken, maar doet dat wel anders: ‘Wij proberen graag dingen uit’

OOSTERHOUT - Werkgeversvereniging VNO-NCW Brabant-Zeeland hield dinsdag een bijeenkomst voor ondernemend Brabant. In theater de Bussel in Oosterhout viel een klein groepje op tussen de bestuurders en ondernemers in pak: vijf jonge studenten gingen in gesprek met de werkgevers over wat ze van elkaar verwachten. ,,Onze generatie wil uitdaging en meer flexibiliteit.’’

