Shovel weggehaald bij café de Kloek

De gevel is gecheckt

Volgens de gemeentewoordvoerder is er geen aanleiding meer om de shovel te laten staan. Het carnaval komt eraan. En de optocht komt door de Leijsenhoek, maar de situatie is veilig. ,,De gevel is door de gemeente gecheckt en alles is nog zoals het was als voor de storm. Dat betekent dat er nu geen shovel hoeft te staan. Dat was puur bedoeld voor de stormen Ciara en Dennis, maar nu is de situatie veilig. Het is natuurlijk wel zo dat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid bij de ondernemer ligt. Na overleg met de eigenaren is besloten de shovel weg te laten halen. Ook de dranghekken kunnen weg.”