Shoppen én bidden op Oosterhoutse woonboulevard?

Parkeerproblemen

Het bestuur van de Turkse moskee is al geruime tijd op zoek naar een andere plek in Oosterhout. Al eerder klopte het bestuur bij de gemeente aan met het plan naar Meerpaal 20, het pand naast de Praxis te verhuizen. Dat pand werd afgelopen winter aangekocht door een Turkse stichting.

Het vorige college van B en W wees dat plan aanvankelijk af. Voor een verhuizing naar de boulevard zou de moskee voor voldoende eigen parkeerplaatsen moeten zorgen. En aan die eis kon het Turkse bestuur niet voldoen. Maar daar is inmiddels verandering in gekomen, zegt Witte.

Kleinere moskee

Dat de eigenaar van de woonboulevard bij voorbaat niets in dat plan ziet, neemt Witte voor kennisgeving aan. ,,Wij hebben tegen het moskeebestuur gezegd dat ze in dialoog moeten gaan met de omgeving van Meerpaal 20 om te kijken of er draagvlak is voor het plan. Die omgeving is volgens mij niet alleen meneer Moll.''