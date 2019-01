SGP’er Van der Staaij welkom in Kaaiendonk: ‘Met carnaval hoort iedereen erbij’

De christelijke politicus is deze week in opspraak gekomen als een van de medeondertekenaars van de Nashville-verklaring bekend geworden als anti-home pamflet.



Vorig jaar speelden de 2P's ook al in op de politieke actualiteit met het nummer ‘Burgemeester Baco', gewijd aan de toen net opgestapte burgervader Stefan Huisman.

Quote Aj, aj, aj, Keesje van der Staaij: pak me dan van voor, van achter en van opzij

De 2P's , Pim Haarbosch en Peter Crielson, kunnen zich niet vinden in de wijze waarop de voorman van de SGP groepen uit onze samenleving buitensluit. Ze geven het goede voorbeeld en nodigen de politicus uit om het komend jaar carnaval te komen vieren in Kaaiendonk. ,,Want hoe bekrompen wij iemand ook kunnen vinden, met carnaval hoort iedereen er bij", zegt Haarbosch. ,,Net als de liefde is carnaval een feest voor iedereen."



Het nummer met de bijbehorende videoclip verscheen online in minder dan vier dagen nadat de ophef rondom het pamflet ontstond. ,,De muziek is veelal gejat", geeft Haarbosch ruiterlijk toe. ,,Peter, die normaal gesproken heel mooie muziek maakt, heeft de sampels bewerkt en gemixt. De tekst hebben we samen geschreven", aldus de zanger. 'Keeske houdt van liefde, maar van echte mannen niet', zingen Haarbosch en Crielson.

Keurig liedje

In het lied wordt Van der Staaij opgeroepen zonder reserve mee te komen feesten. ‘Aj, aj, aj, Keesje van der Staaij: pak me dan van voor, van achter en van opzij.' In het lied vragen de twee zich verder af hoe het kan dat een partij die de liefde voor de heer prijst, zoveel moeite heeft met de herenliefde.

Eigenlijk stond er een geheel ander nummer op stapel voor dit carnavalsseizoen. Hun lied 'Mij nog nie gehoord', zou het tweede eigen lied worden dat de 2P's.