SGP-burgemeester Geertruidenberg neemt afstand van Nashville-verklaring

Hij wilde van burgemeester Luteijn weten of hij ondubbelzinnig afstand heeft genomen van de Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring en of hij de inhoud daarvan verworpen heeft of dat alsnog wil doen. "De burgemeester heeft de verklaring niet ondertekend en zou dat ook niet hebben gedaan als deze aan hem was voorgelegd", laat het college weten.



Ook vraagt de SVP zich af of het besluit van het college om 8 januari de regenboogvlag te hijsen unaniem was. Het college antwoordt: "Omdat het college actief wilde reageren op de reacties over de Nashvilleverklaring in onze gemeente, is unaniem besloten een duidelijk signaal af te geven. Enerzijds door de regenboogvlag zowel op dinsdag als woensdag bij het gemeentehuis te hijsen en daarbij de boodschap mee te geven 'In Geertruidenberg mag je in veiligheid en vrijheid zijn wie je bent'."