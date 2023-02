Sfeervolle, drukbezochte optocht: Kaaiendonk ’eb ut wir te pakke!

Hij barst van de zin, maar geduldig wacht Ludwig Wilhart in de Gasstraat tot hij met zijn grote groep A.S.O. mag aansluiten in de optocht. ,,Ik doe al zo’n dertig jaar mee”, vertelt hij. ,,Onze groep bestaat 22 jaar.” Hij is omgeven door koks met pasta in alle soorten en maten. ,,Pasta??? staat voor: passen we er allemaal in?”, zegt hij wijzend naar een witte, ronde ton.