Serena (19) beachvolleybalt in de eredivisie: ‘Een beachvolleybalveld in Made zou leuk zijn’

Jong in...Voor haar studie en volleybalcarrière is Serena van der Made veel in de Randstad te vinden. Toch blijft Made haar thuisbasis. ,,Hier zijn geen treinen en trams, maar rust. Hier kan ik lekker mijn ding doen.’’

Je speelt eredivisie beachvolleybal en eerste divisie zaalvolleybal. Ben je daar erg druk mee?

,,Ik train vier dagen per week. Normaal gesproken speel ik in het weekend een toernooi, maar dat kan nu niet door corona. Dat is natuurlijk wel jammer, want door toernooien word je alleen maar beter en weet je waar je aan kunt werken. We hebben laatst wel een testtoernooi gespeeld en dat ging goed. Ik hoop dat er meer van dat soort toernooien komen.”

Wat maakt volleybal zo’n leuke sport?

,,Het is een teamsport. Daarnaast vind ik de afwisseling tussen zaal- en beachvolleybal leuk, omdat je in de zaal een positie hebt en met beachvolleybal met z’n tweeën in het veld staat en van alles kunt doen.”

Is je liefde voor volleybal in Made geboren?

,,Ja, in sporthal De Amerhal. Mijn moeder volleybalde al en toen ik zes jaar was, ben ik begonnen bij Jola Olympus. Ik startte bij de CMV’tjes, toen jeugd en daarna Dames 1. Daarna ben ik weggegaan om hoger te gaan spelen. Ik train nu in Dordrecht en Den Haag, maar Anton en Mary, de eigenaren van De Amerhal, sponsoren me nog altijd.”

,,We hebben één introductiedag gehad in plaats van een week. Met een groep studenten zijn we een dagje door de stad gaan fietsen. Dat is wel wat minder leuk dan zo’n hele week, maar het is nou eenmaal niet anders. Ook al ga ik nu maar een dag per week naar college, ik vind het hartstikke leuk en het gaat goed. Ik heb ook al vrienden gemaakt.”

Vind je al dat reizen niet vervelend?

,,Niet echt. Ik vind reizen niet heel erg en mag vaak de auto van mijn moeder gebruiken. Ik wil sowieso nog even in Made blijven wonen, omdat ik het thuis fijn vind en mijn ouders me veel helpen. Ze hebben alles voor me over. Sowieso vind ik de rust in Made fijn. Vooral na zo’n drukke dag vind ik het prettig om thuis te komen.”

Met jouw achternaam voel je je vast een échte Madese?

,,Ja, dat zeker! Heel mijn familie woont hier, dus we gaan al een paar generaties terug in het dorp. Het kleinschalige maakt het ook zo gezellig hier. Je komt veel mensen tegen die je kent. Hier op straat zeggen mensen ‘hoi’ tegen elkaar, in plaats van dat ze elkaar voorbijlopen. Dat heb je in een stad natuurlijk minder.”

Is er genoeg te doen voor jongeren in Made?

,,Het is klein, maar je hebt er alles. Je hoeft niet per se naar Breda om uit te gaan, bijvoorbeeld. Want je hebt ook kroegen en terrassen in Made. Natuurlijk is het weleens leuk om naar de stad te gaan, want daar heb je meer soorten winkels en grotere terrassen, maar in Made is alles te vinden.”

Mist Made niets?

,,Een beachvolleybalveld in de openbare ruimte zou leuk zijn. In Lage Zwaluwe mocht ik er een aantal jaar geleden met de wethouder een openen. In Made zou zo’n openbaar veld ook leuk zijn.”

Wat zijn je plannen voor deze zomer?

,,Er zijn wat toernooien in het buitenland die ik graag zou willen spelen. Ik heb me ingeschreven voor wedstrijden in Bulgarije, België en Praag. Het zou de eerste keer zijn dat ik een buitenlands toernooi zou spelen, dus ik hoop echt dat er dan wat meer mogelijk is. Het is even afwachten, want ik hoor pas drie weken van tevoren of ik mee kan doen.”

En je toekomst? Zie je die in Made?

,,Ik denk dat ik uiteindelijk wel wegga uit Made. Mijn school, volleybal, vrienden en mijn vriend zijn namelijk in Zuid-Holland. Het werk dat ik later wil gaan doen, is ook vooral in de Randstad. Wel zou ik ergens rustig willen wonen. Misschien blijf ik toch in Made, maar dan zal ik wel een eindje moeten rijden.”

Serena van der Made (19) Woont met: moeder Sandra, vader Gerard en broertje Sven

Huisdieren: geen

Studeert: eerste jaar civiele techniek aan de TU Delft

Hobby’s: volleyballen en met vriendinnen afspreken

Bijbaantje: bij vitaliteitscentrum Sense City in Breda

Verliefd: ja, bijna een jaar samen met Mischa