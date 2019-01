Seph (7) uit Raamsdonksveer is een praatjesmaker 2.0

RAAMSDONKSVEER Dat de 7-jarige Seph niet op zijn mondje gevallen, weten zijn ouders al zijn hele korte leven. Ook op zijn school de Wilsdonck in Raamsdonksveer is Seph de eerste die voor de klas wil staan of de boel wil entertainen. Vanavond is het bijdehante jochie te zien in het SBS 6-programma Saved by the Bell .

Seph is de jongste deelnemer in een 'schoolklas’ van kinderen tot 12 jaar die bekende Nederlanders het hemd van het lijf vragen. Of opdrachten uitvoeren. Hier doet Seph een stare down met Rico Verhoeven? Of hij die wint? Zijn moeder Joanne ter Haar lacht: ,,Ik mag niet uit de school klappen".

Seph deed in augustus auditie voor het kinderprogramma, samen met nog eens 449 kinderen. 33 Werden er geselecteerd. Seph is de jongste die als vast gezicht elke dinsdagavond op SBS 6 is te zien. Zijn moeder: ,,Op het podium staan vindt hij leukste wat er is. Een spreekbeurt geven doet hij graag, of goochelen, zolang hij maar kan entertainen.”

Praatjesmakers

Het programma is een soort modernere versie van het vroegere Praatjesmakers waarmee Jochem van Gelder furore maakte. Alleen mogen de kinderen nu zelf de vragen stellen. En dat gebeurt wel degelijk spontaan, bevestigt de moeder van Seph. ,,,Wij reden mee naar het kantoor van Talpa in Hilversum. Daar gingen de kinderen eerst de research doen. Om daarna met vragen te komen waar de BN’ers niet op waren voorbereid.” Zoals Peter R. de Vries of Ronnie Flex. ,,Vind jij jezelf écht zo stoer, of doe je maar alsof?”, ,,Ben je ooit vreemdgegaan?”, en “Hoe rijk ben jij nu eigenlijk?”.