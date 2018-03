Sensation Waailand wordt Waailand Feestival

Wat 12 jaar geleden begon als een klein KPJ feest is inmiddels uitgegroeid tot een groot evenement dat jaarlijks duizenden bezoekers naar Made trekt. Dit is ook bij het Amsterdamse ID&T, de organisatie die wereldwijd Sensation feesten geeft, niet onopgemerkt gebleven. Om verwarring of onduidelijkheid te voorkomen heeft ID&T daarom de organisatie van Sensation Waailand verzocht hun naam te veranderen.

,,Zij staan hierin juridisch in hun recht en dus moesten we hieraan toegeven”, vertelt de organisatie van Sensation Waailand. ,,Over de nieuwe naam is lang nagedacht. We wilden wel de naam Waailand behouden. Het is uniek en een begrip geworden. De toevoeging ‘Feestival’ is als grap tot stand gekomen.

We probeerden al langer aan te geven wat Waailand is. Tentfeest wordt vaak gebruikt, maar is niet helemaal passend bij ons concept. Net als festival. Dit is een veelgebruikte term, maar geeft het beeld dat er verschillende bands, genres en locaties zijn. Dit is niet het geval. Het is één groot feest. Zo zijn we uitgekomen bij Feestival.”

Het concept verandert niet, benadrukt de organisatie. ,,Het feest blijft zoals de bezoekers dat van ons gewend zijn.”