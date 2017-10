Sensation Waailand binnen een kwartier uitverkocht in Made: 'Dit evenement verkoopt zichzelf'

De organisatie van het Madese festival had al dagen van tevoren op Facebook aangekondigd dat belangstellenden op tijd en alert moesten zijn. Maar zo snel? "Daar zijn we hartstikke trots op", zegt een woordvoerder van Sensation Waailand. "Je bent er een heel jaar mee bezig en dit is de waardering." Het festival vindt in november plaats en kent als thema 'Winter Wonderland'.

Servercapaciteit Ook vorig jaar verliep de kaartverkoop in een recordtempo. De organisatie: "Toen zaten we aan de tweeënhalf tot drie uur en was de site een tijdje uit de lucht. Het is een uitdaging om het allemaal goed te laten lopen. We hebben tijdelijk de servercapaciteit van de website vergroot."

Meer kaarten

De 6.000 tickets zijn er bovendien 1.500 meer dan in 2016. "Om meer mensen uit de regio een kans te geven hebben we het aantal kaarten verhoogd", zegt de woordvoerder. Het geheim van de populariteit? "We maken vooraf de artiesten niet bekend, mensen komen voor het feestje. Kennelijk waren daar de mensen vorig jaar enorm tevreden over. Dit evenement verkoopt zichzelf." De organisatie kan niet zeggen of na dit succes het aantal tickets in 2018 opnieuw stijgt. "We kijken eerst naar dit jaar. En na deze editie weten we of het 'ja' of 'nee' wordt."