Seniorenwoningen van Antonetta 'gered’ door fusie met Thuisvester

,,Het is goed dat ons bezit in professionele handen komt"zegt Wim Roose van de 90 jaar oude Antonetta Stichting. ,,Ons bestuur bestaat uit alleen maar 70 plussers. Als kleine stichting hadden wij niet het geld niet om grote investeringen te doen. De huisjes moeten eerst worden verduurzaamd, zoals dat heet. Thuisvester heeft hiervoor het kapitaal in huis. Pas daarna, over enkele jaren, komt nieuwbouw in beeld”.

Drie wooncomplexen met in totaal 55 woningen zijn deze week overgedragen aan Thuisvester. De woningcorporatie bezit sociale huurwoningen in Geertruidenberg, Oosterhout, Rucphen en Zundert. ,,Wij zijn blij dat we met deze fusie deze sociale woningen kunnen behouden voor de dorpen", aldus woordvoerder Connie Tuijl van Thuisvester.

,,Vier leden van ons blijven in het bestuur om de belangen van onze huurders te behartigen. Dat was een belangrijke motivatie om met Thuisvester in zee te gaan", aldus Wim Roose.

Jaren '70

Sinds begin jaren ‘70 exploiteede de Antonetta Stichting 55 seniorenwoningen, waarvan 32 woningen op het complex ‘Antonettahoeve’ aan de Wilhelminalaan te Raamsdonksveer. Verder zijn er nog 13 woningen beschikbaar aan de Landonk en Lavendelstraat te Raamsdonksveer en 10 woningen aan de Dijkgraafstraat te Raamsdonk.