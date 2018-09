Senioren Vereniging Rijen wil eigen bar runnen, maar verhuurder steekt daar een stokje voor

RIJEN - Senioren Vereniging Rijen (SVR) viert eind september het 65-jarig jubileum. Het is volgens voorzitter Truus Noij echter nog maar de vraag of het volgende jubileum ook gehaald wordt door een conflict over de eigen Oase-bar. Maar volgens directeur Ingrid Langen van De Boodschap komt het allemaal goed.

Na een eerdere huurverdubbeling kreeg de SVR deze zomer vanuit de Culturele Centra Gilze en Rijen (CCGR) te horen dat er voor 1 januari een einde moet komen aan de eigen barvoering van de SVR.

Directeur-bestuurder Ingrid Langen: "De situatie is lange tijd gedoogd maar de mensen van de SVR voldoen niet aan alle wettelijke eisen voor het voeren van een bar. Als er controle komt, ben ik de sigaar, want de vergunning ligt bij ons en wij zijn dus verantwoordelijk. En er zijn ook Boodschap-bezoekers die onze bar mijden en naar de Oase-bar gaan. Dat scheelt ons weer inkomsten."

Statement

Langen geeft aan open te staan voor een oplossing: "Bijvoorbeeld door SVR-mensen op te leiden of anderszins."

Tot een nieuw gesprek kwam het niet. SVR-voorzitter Truus Noij is woensdag daarom als inspreekster aanwezig bij de vergadering van de Commissie Welzijn: "Misschien wel met honderd man. Alles om ons statement kracht bij te zetten."

Ook Ingrid Langen zal inspreken: "Jammer dat er nu zoveel onrust is. Dat wijt ik aan het roddelcircuit. Iets met de klok en de klepel. Een gesprek staat op de rol, dus dit is heel jammer. De soep wordt niet zo heet gegeten. De bar kan gewoon open blijven, alleen wel onder bepaalde voorwaarden die we samen moeten bespreken."

Hek van de dam

Noij is standvastig: "De Oase is superbelangrijk voor de sociale cohesie van Rijense senioren. Er komen iedere week 1.500 ouderen. Wij betalen na de huurverdubbeling 40.000 euro per jaar. Dat is al ongehoord, maar als we onze bar zouden kwijtraken, is het hek van de dam. Wij hebben bovendien wel degelijk mensen die over horecapapieren beschikken. En niet-leden sturen we terug naar de Boodschap-bar."