Senioren Rijen willen meer ruimte in De Boodschap, maar die is er niet zegt de directeur

RIJEN - Seniorenvereniging Rijen (SVR) vindt dat haar een worst is voorgehouden door cultureel centrum De Boodschap. Aan de verhuizing naar de bibliotheek houden zij minder ruimte over dan verwacht. ,,Als De Boodschap wat inlevert, kunnen we goedkoop verkassen", zegt voorzitter Truus Noij. Ingrid Langen van De Boodschap is verbaasd.

De SVR schrijft in een brief aan de gemeenteraad over de onvrede die er bestaat. De verbouwing van de Boodschap bleek begin dit jaar te duur. Daarna werd de SVR voorgesteld om De Oase van plek te wisselen met de bibliotheek. Iedereen blij, totdat de ouderen ontdekten dat zij niet de hele ruimte zouden krijgen.

Binnenhuisarchitecte

Met een binnenhuisarchitecte werd bekeken of SVR toch zou passen. De meubels wel, maar de mensen niet. Truus de Noij: ,,De Oase is gebouwd voor 500 leden, we hebben er nu 1500. We hadden het er ook al over naar een ander gebouw te verhuizen. De bibliotheek met een derde van de opslagruimte beneden erbij zou genoeg zijn en niet zo veel geld kosten.”

Noij wil eigenlijk geen toelichting geven, omdat zij donderdag een gesprek heeft met de gemeente. Hoewel de gemeente eigenlijk geen partij is, vindt de ouderenvereniging SVR het nuttig de raad te informeren. ,,Met wat extra ruimte in de bibliotheek zijn wij relatief goedkoop weer toekomstbestendig.”

Coronatijd

Ingrid Langen van De Boodschap is verbaasd. ,,We proberen van alles om de kosten te verlagen. Eén idee was de SVR te verkassen. Ze zouden hetzelfde aantal m2's krijgen. Maar nu blijkt dat ze groeien en meer plek nodig hebben. Dat heb ik niet en ook geen geld om bij te bouwen. Zeker in deze coronatijd niet.”

De betwiste ruimte zegt Langen hard nodig te hebben voor opslag van theaterstoelen en spullen van andere huurders. Volgens Truus Noij wordt de brief maandag toch niet in de raadsvergadering besproken, maar naar de commissie Ruimte in januari doorgeschoven.