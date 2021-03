Sem was op school al een ‘showmanneke’, nu staat hij in de finale van The Voice

Natuurlijk zijn ze op het Frencken hartstikke trots dat de 18-jarige Sem in de finale van The Voice staat. Dat-ie veel in z'n mars heeft, dat zagen docenten en leerlingen al snel. Muziekdocent Mieke Molenschot: „We gaven hem wel een kans om de live-shows te halen, maar zeker waren we niet. Nu vind ik hem echt een winnaar. Hij is zo enorm gegroeid in een paar maanden tijd.”