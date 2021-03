Sem (18) uit 's Gravenmoer door naar finale van The Voice

‘S GRAVENMOER - De 18-jarige Sem Rozendaal uit 's Gravenmoer kan opgelucht ademhalen. De jonge muzikant is na de derde liveshow van The Voice door naar de finale.

De 18-jarige zit nu bij de laatste vier en is weer een stapje dichterbij de eindwinst van dit seizoen van The Voice. Sem werd afgelopen week 18 jaar en is de jongste finalist. Hij neemt het op tegen Dani uit team Anouk, Jasper uit team Jan en Nienke uit team Ali.

Het Voice-avontuur van het 18-jarige talent begon meer dan een jaar geleden. Na het winnen van de Strot van Oosterhout eind april 2019 en de daaruit volgende optredens, besefte hij, dat ook buiten zijn familiekring mensen genoten van zijn zang. Hij schreef zich in voor The Voice met een YouTube-filmpje in november 2019.

Finale

En dat filmpje bezorgt hem inmiddels een plek in de felbegeerde finale van The Voice! Of hij deze ook gaat winnen? Dat is nog even afwachten. De ontknoping staat in ieder geval op de planning voor vrijdag 26 maart.