Selfmade ondernemer Roland Rutten (23) uit Oosterhout zoekt en vindt zijn weg in de zakenwereld

OOSTERHOUT - Netwerken, luisteren, onderzoeken en het vak leren in de praktijk. ,,Marketing is als flirten. Als je het zakelijk, stoïcijns en precies vanuit de boeken benadert, haal je zeker geen succes. Aandacht en geduld werkt het allerbeste”, filosofeert Oosterhouter Roland Rutten (23). Hij werd door zakenblad Sprout opgenomen in de lijst met meest veelbelovende ondernemers onder de 25 jaar .

Rutten is een gemakkelijke prater. Weet zichzelf uitstekend te verkopen, zonder dat hij dat direct als intentie heeft. ,,Gek hè. Ik was altijd heel stil en risicomijdend. Ik kreeg toen ik 17 was een hersenvliesontsteking; daar is iets gebeurd. Ik begon risico’s te nemen, praatte plots honderduit met alles en iedereen, werd een compleet ander mens.”

‘Marketing verandert continu’

Dit is wat je noemt een selfmade ondernemer, rondde zijn opleiding niet af. ,,Marketing verandert continu. Al die formules en modellen, je kunt er niets mee. Daarom had ik vaak discussies met docenten van stagiaires, die bleven vasthouden aan die boeken.” Hij nam een tussenjaar om het in de zakenwereld te proberen. Dat is vijf jaar geleden. Zijn 2R Enterprices is inmiddels een miljoenenbedrijf dat reikt tot het verre oosten.

Natuurlijk, hij maakt fouten. Gaat regelmatig op zijn bek. ,,Die ervaringen neem ik mee. Je zou kunnen zeggen dat we tegenover andere conceptontwikkelaars minder kennis hebben, maar wél meer ervaring.”

Leeftij speelt een rol

Zijn jonge leeftijd speelt wel degelijk een rol, negatief en positief. ,,Je merkt dat mensen indruk op je willen maken. Dominant de baas willen zijn. Ach, laat ze maar, ik vind het wel grappig. Als ik over dertig jaar te maken krijg met een jonge ondernemer, neem ik het serieus.”

Rutten haalt zijn energie uit nieuwe dingen. Uit hobbels, uit drempels. ,,Als het je altijd voor de wind gaat, klopt het niet. Dan is het een trucje. Wat dat betreft is hetgeen wij doen misschien vaag: we doen constant nieuwe dingen.”

Maatschappelijk betekenis hebben

Zijn twee grote mentoren in de zakenwereld: zijn vader én oud-bibliothecaris Theo Peeters. ,,Hij was mijn allereerste opdrachtgever. Hij leerde me wat geld eigenlijk betekent en wat daar tegenover staat.”

En zijn vader: ,,Hij is arts en wil patiënten beter maken. Daarin speelt geld geen belangrijke rol. Daar hebben we discussies over: de projecten die ik doe kosten geld. Maar we willen allebei maatschappelijke betekenis hebben; geld is geen drijfveer.”

In de politiek

Rutten is volop bezig bij het CDA, inmiddels wel zíjn partij. ,,Marketing in de politiek is echt een vak apart en daarom enorm leerzaam. Normaal weet je hoe een campagne zich ontwikkelt, bij politiek gaat dat anders. Nog zo’n verschil: als je zaken doet, ben je vaak in een kwartier uitgepraat en ga je aan de slag. Dat lukt in de politiek niet.” Met zijn tweede bedrijf Energetic Media ontwikkelt hij campagnes voor de partij.