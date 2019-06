Selfieactie tegen zwerfvuil in Gilze en Rijen

RIJEN - Zwerfvuil: voor velen is het een doorn in het oog. Daarom zijn jeugdgemeenteraadsleden z in de gemeente Gilze en Rijen een selfieactie op Instagram gestart. Inwoners wordt gevraagd zichzelf met een ‘zwefie’ te vereeuwigen met zwerfafval.

Als begeleider van het project werd de Tilburgse afvalkunstenaar Tim Hobbelman ingevlogen. Eerder deed hij al projecten met scholieren. ,,Ik ben als kunstenaar gevraagd door de jeugdgemeenteraad, jongerencentrum A16 en de Stichting Cultuurplaats. De bedoeling van deze Instagramcampagne is om inwoners van de gemeente Gilze en Rijen foto's van zwerfvuil te laten maken en deze op Instagram te plaatsen. Met of zonder zichzelf daarbij.’’

Prikactie

Bij eerdere zwerfvuilacties in de gemeente Gilze en Rijen ging het om een prikactie en om het thema ‘plastic soep’. ,,Bij de plastic soepactie hadden we soep gekookt voor de inwoners van de gemeente. Daarbij gaven we ze uitleg over hoe plastic in de natuur terechtkomt en later dus in ons eten.’’

Net als bij de andere acties zijn de scholieren afkomstig uit Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot. Allemaal zijn ze in de leeftijd 10 tot en met 12 jaar. Hobbelman: ,,We spreken met deze via de burgers het gemeentebestuur aan.’’ De 11-jarige Yente legt dat uit: ,,We hebben de gemeente nodig, omdat zij de baas zijn. We kunnen niet iedereen persoonlijk aanspreken.’’

Awards

Op 19 juni, als de jeugdgemeenteraad van Gilze en Rijen aftreedt, wordt er een aantal awards uitgereikt aan inwoners die de mooiste selfies maakten. Hobbelman: ,,De mooiste selfies van de jeugdraadsleden zelf worden op een poster gedrukt en aangeboden aan het gemeentebestuur.’’

Of de selfieactie in Gilze en Rijen een vervolg krijgt in andere gemeenten weet Hobbelman niet. ,,Er zijn elders wel andere acties tegen zwerfvuil natuurlijk.’’