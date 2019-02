Sein brand meester bij woningbrand in Hank

Theo van Drunen (61) staat na 40 jaar terug op de planken in Oosterhout

13:30 OOSTERHOUT - Van vrolijke deuntjes over het leven, tot gevoelige liederen over liefde en gemis. Na 40 jaar vult zanger en liedjesschrijver Theo van Drunen (61) weer een eigen avondvullende voorstelling. Vanavond treedt hij op voor een uitverkochte zal in Vestzaktheater De Schelleboom in Oosterhout.