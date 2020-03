Scouting Laurentius: 75 jaar aan verhalen voor rond het kampvuur

Terheijde­na­ren over TEC: ‘We lopen als dorp keertje voorop’

9:00 Terheijden loopt landelijk voorop als eerste energieneutrale dorp in wording. Maar hoe denken de Terheijdenaren over het Traais Energie Collectief, de TEC? Gaan ze erin mee of niet? Het is vooral de kat uit de boom kijken, leert een rondgang in het dorp.