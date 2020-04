Scouting Erasmus kan aan de slag met verbouwing: ‘We hopen in september te beginnen‘

Gemeente Gilze en Rijen wil deel van 500 vluchtelin­gen­kin­de­ren opvangen

8:00 RIJEN - Een deel van 500 kinderen die in slechte omstandigheden verblijven in Griekse opvangkampen is welkom in de gemeente Gilze en Rijen. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft daar vorige week mee ingestemd.