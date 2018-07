Scooterrijder vlucht maïsveld in na ongeluk met auto in Waspik

Riethorst, Volckaert en Schakel­ring gaan voor fusie

10:51 GEERTRUIDENBERG/OOSTERHOUT - Drie zorgorganisaties in deze regio willen fuseren. De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring hebben de ambitie om één organisatie te worden. Belangrijkste reden is dat is om ook in de toekomst goede zorg te kunnen blijven bieden.