Scooterrijder onderuitgereden door botsende auto in Oosterhout

Matthijs van Nieuwkerk bij Spraakver­maak: ‘In december maak ik het bekend’

13 oktober TERHEIJDEN - Matthijs van Nieuwkerk maakt in december bekend waar zijn toekomst in medialand ligt. Dat maakte de populaire presentator van De Wereld Draait Door zondagmiddag bekend bij Spraakvermaak. De talkshow bij Ons Thuis in Terheijden ging zondag met de 75e editie het 13e seizoen in.