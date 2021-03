Scooterrijder gewond door botsing in Oosterhout

beschouwing Alleen met zelfkri­tiek komt Geertrui­den­berg los van dorpspoli­tiek

26 februari RAAMSDONKSVEER - Aanbevelingen genoeg, maar oplossingen? Daar brandt adviseur Dick de Cloe zijn vingers niet aan. Die bepaal je als gemeenteraad gezamenlijk, geeft hij aan. De vraag is echter of de hoofdrolspelers beschikken over de zelfkritiek die daarvoor nodig is. Was dit niet juist hun zwakke punt?