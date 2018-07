Scooterrijder botst tegen verkeersbord in Dorst

Waalwijker mag het zeggen: wie draait er voor parkeerkos­ten op?

9:00 WAALWIJK - Waalwijk schakelt de hulp in van een extern bureau bij het maken van een enquête over het parkeerbeleid in de stad. Wat dat gaat kosten, weet de gemeente nog niet, zo laat het college weten aan de PvdA die vragen over de parkeerdiscussie had gesteld.