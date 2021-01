Schuurtje kan niet meer gered worden na brand in Hooge Zwaluwe

Sven (17) schrijft filoso­fisch boekje over zijn wielerle­ven: ‘Ik wil niet volledig afhanke­lijk zijn van de fiets’

21 januari RAAMSDONKSVEER - Sven Mulder (17) uit Raamsdonksveer schreef een verhalenbundel over zijn eigen ervaringen in de wielersport. ,,Je waant je even in mijn complexe hersenpan.”