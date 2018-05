Schutting en tuinhuis in brand in Werkendam, politie vermoedt brandstichting

Gezellig Marianne Vos Wielerfes­ti­val, maar wat brengt de toekomst?

12 mei Het is gezellig deze zaterdag rondom de twaalfde editie van het Marianne Vos Wielerfestival (MVW). Toch hangt er een donker wolkje boven Wijk en Aalburg. De vraag: blijft het festijn in de huidige vorm ? In 2019 bestaat Aalburg niet meer en onder die gemeentevlag werd er bestaansrecht opgebouwd. Ook is de vraag of de hoofdwedstrijd wel een UCI-wedstrijd moet blijven.