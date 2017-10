Schultz: ook na 10 jaar geen compensatie voor slopen Biesboschwoning

DRIMMELEN - De sloop van de Victoriahoeve was jammer maar onvermijdelijk antwoordt de minister aan Elma Gussenhoven. Zij komt niet over de brug met compensatie. Gussenhoven laat het er niet bij zitten. Zij wil het 'witte huisje'.

Jammer maar onvermijdelijk. Dat zijn de kernwoorden in het antwoord van minister Melanie Schultz aan Biesboschvrouw Elma Gussenhoven. Tien jaar na de sloop van haar recreatiewoning Victoriahoeve voor waterbergingsproject de Zuiderklip hoeft Gussenhoven niet te rekenen op compensatie.

Schultz beroept zich op het landsbelang, erkent dat er niet veel alternatieven waren, maar verder zijn de juiste procedures gevolgd.

Een formeel antwoord, reageert Gussenhoven, die voor de zoveelste keer teleurgesteld is in de overheid. ,,De alternatieven waren schijnalternatieven." Een nieuwe brief aan de minister is in de maak. Gussenhoven wil in het witte huisje naast de Amaliahoeve gaan wonen.

Schultz beroept zich op zowel de rechtbank van Breda - die vond dat Gussenhoven passende alternatieven waren geboden ook al waren die buiten de Biesbosch - als de Nationale Ombudsman. Die vond Gussenhovens klacht met betrekking tot compensatie ongegrond. De minister beseft 'dat dit niet het antwoord is waar u op hoopte'.

Dat klopt. Gussenhoven: ,,Natuurlijk was hier sprake van landsbelang en inderdaad heeft Staatsbosbeheer mij alternatieven aangeboden. Maar ik vind het zuur dat de minister schrijft dat de alternatieven die zij aanboden voor mij niet acceptabel waren. Alsof ik de schuldige ben..!"

Staatsbosbeheer bood haar inderdaad alternatieve woonruimte. ,,Eerst buiten de Biesbosch, maar dat was een boerderij die op de nominatie stond gesloopt te worden. Daarna kreeg ik de Amalia aangeboden, in de Biesbosch. Met een huurverhoging van 10.000 euro per jaar, die later werd teruggedraaid naar 5200 euro. En dan kwam ik van een door mij goed onderhouden huis in een vervallen woning terecht."

Vervolgens vroeg Gussenhoven of zij in het 'witte huisje' naast de Amaliahoeve mocht wonen. ,,Staatsbosbeheer stelde vast dat het een bouwval was. Opmerkelijk is dat dat huisje nu wel bewoond wordt, door mensen die er geen huur voor hoeven betalen.""

Daarom gaat er een nieuwe brief naar de minister: ,,Ik vraag om compassie en of zij haar best wil doen om mij het witte huisje te 'geven'. Ik zal daar huur voor betalen, zoals ik dat ook deed voor de Victoria. Pas dan zal er recht worden gedaan, zoals zij had voorgespiegeld in haar toespraak van oktober 2003 in Werkendam."