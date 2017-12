Schrijven voor hen die in gevangenschap leven

OOSTERHOUT - Steun betuigen aan mensen die gevangen zitten om wie ze zijn, wat ze geloven of om de mening die ze geuit hebben. Dat kan zaterdag in Oosterhout tijdens de Schrijfmarathon van Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie selecteerde voor de actie tien mensen, waarvan de mensenrechten worden geschonden. Niet iedereen is letterlijk een gevangene.

'Vorig jaar werden zo'n 460 brieven geschreven tijdens onze actie in Oosterhout', vertelt coördinator Irma Hoogkamer. Om het de schrijvers gemakkelijk te maken, liggen er behalve pennen en papier ook voorbeeldbrieven in de juiste taal klaar. 'Die brieven kun je overschrijven, maar je mag ook zelf een tekst verzinnen. Je kunt schrijven naar de instantie die verantwoordelijk is voor de schending van de mensenrechten of naar de gevangene zelf.'

Cocki Baart (66) uit Oosterhout

'Vorig jaar heb ik voor het eerst brieven geschreven aan gevangenen tijdens de Schrijfmarathon in Oosterhout. Een leerling van mij is vrijwilliger bij Amnesty International en sprak zo warm over de actie, dat ik dacht: waarom ook niet?

Ik las de verhalen van de gevangenen en besloot hen een steunbetuiging te sturen. Ik heb niet specifiek voor iemand gekozen, want ik heb het met iedereen te doen. Aan de andere kant wil ik mezelf ook een beetje beschermen tegen hun leed, want ik kan er persoonlijk niet zo veel aan veranderen.

Toch doe ik zaterdag weer mee. De sfeer van de Schrijfmarathon spreekt me aan. Je voelt je echt welkom en iedereen zit er vol overgave te schrijven. Ik ben zelf een echte brievenschrijver. Ik houd van post. Het is veel leuker om iets in je handen te hebben dan iets te moeten bekijken op een scherm.'

Marjolein Koning (53) uit Oosterhout

'Wij hebben het hier in Nederland zo goed, maar daar staan we bijna nooit bij stil. We hebben vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst. Ik vind het verschrikkelijk dat in sommige landen mensen daarvoor gestraft worden.

Daarom doe ik mee aan diverse acties van Amnesty International, zoals flitsacties per sms en natuurlijk de Schrijfmarathon. Ik kies drie gevangen uit en schrijf daar dan een brief naar. Soms kies ik iemand, omdat ik iets met het land heb. Soms voel ik me extra verontwaardigd over de situatie van een gevangene en kies voor hem of haar.

Ik blijf de slachtoffers niet specifiek volgen, maar ik lees wel graag de goede berichten van Amnesty in de nieuwsbrief. Soms komen de gevangen daadwerkelijk vrij door de acties. Bovendien is het voor elke gevangene ontzettend bemoedigend om te weten dat hij of zij niet vergeten is.'

Thea van der Zanden (71) uit Oosterhout

'Vroeger nam ik het op voor kinderen die gepest werden en buiten de groep vielen. Nog steeds kom ik graag op voor de zwakkeren. Dat zit gewoon in me. Daarom doe ik al enkele jaren mee aan de Schrijfmarathon van Amnesty.

Thuis maak ik al een keuze naar wie ik ga schrijven. Enkele weken voor de actie heb ik namelijk een e-mail ontvangen met daarin informatie over de gevangenen. Ik lees over hun situatie en schrijf dan een brief naar twee of drie mensen, waarvan het verhaal me het meest raakt. Ik kies op mijn gevoel.

Ik ben niet goed in Engels. Daarom is het fijn dat er zaterdag in De Beuk al een tekst klaarligt, die je zo kunt overschrijven. Toch probeer ik er nog een persoonlijke noot onder te schrijven. Er is altijd wel iemand die me erbij wil helpen.'