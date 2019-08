Schrijfster Sterre (8) debuteert met ‘Dierenbende’ bij Oosterhoutse boekhandel

Een zebra die in een wolkenwieler rijdt. Liefde tussen een muis en een giraf. Een egel die in de sportschool zijn stekels verliest. In ‘Dierenbende' kan het allemaal. ,,Het leuke aan verhalen schrijven is dat ik er alles in kan doen wat ik wil”, vertelt Sterre levendig. ,,Het maakt niet uit of iets goed of fout is. Ik kan helemaal mezelf zijn.”