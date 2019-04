Schreeuwende man schopt ‘liefste oma ooit’ en haar hondje in Oosterhout, familie woest

Poolse films op het witte doek in bios Hollywoud

10:52 Naast de bekende Amerikaanse ‘blockbusters’ en krakers van eigen bodem, draait Hollywoud in Almkerk voortaan ook films uit Polen. De servicebioscoop aan de Sportlaan hoopt daarmee in te spelen op de groeiende populatie van Poolse (arbeids)migranten in het Land van Heusden en Altena. ,,En dat gaat erg goed. Het slaat absoluut aan’’, zo stelt een woordvoerder van de bioscoop.