Schotse hooglander neemt wandelaar op de hoorns in natuurgebied Dorst

Wat je wel en zeker niet moet doen als je oog in oog komt met Schotse hooglan­ders

13:10 DORST - Een persoon is zondagochtend op de hoorns genomen door een Schotse hooglander in het natuurgebied van Boswachterij Dorst. Het slachtoffer raakte gewond, omdat hij tussen de hooglander en haar kalfje liep. BN DeStem zette op een rijtje wat je wel en niet moet doen als je oog in oog staat met Schotse hooglanders.