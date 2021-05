Schooljuf Ilona verrast vriend en vijand met zangkwaliteiten in I Can See Your Voice: ‘Nooit verwacht dat ik dit zou durven’

In het programma ‘I Can See Your Voice’ op RTL 4 moeten panelleden raden of een kandidaat wel of niet kan zingen, zonder dat de kandidaat ook maar één klank van zichzelf laat horen. De panelleden, onder meer Marieke Elsinga en Fred van Leer, werden donderdagavond van hun stoel geblazen toen Ilona begon te zingen. ,,Het was echt fantastisch. Ik had nooit verwacht dat ik dit zou durven", aldus Ilona.