School op Lievenshove in Oosterhout blijft bestaan ondanks sluiting jeugdinstelling

Extra geld provincie naar waterwegen West-Bra­bant

15:52 DEN BOSCH - De provincie steekt 7 miljoen euro in het wegwerken van achterstallig onderhoud van de vaarwegen in West-Brabant. Verder wordt er ook nog 4 miljoen euro geïnvesteerd in Van Gogh-vastgoed. Zo hoopt het provinciebestuur nog meer toeristen naar Brabant te lokken.