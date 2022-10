Scholen, milieustraat en een openbaar toilet: dit doet Oosterhout met 171 miljoen euro

In de sloot door modderige weg tijdens oogst: wie is verantwoor­de­lijk?

RAAMSDONKSVEER - Een auto met vijf inzittenden belandde vrijdag ondersteboven in de sloot naast de Oosterhoutseweg in Raamsdonksveer, nadat het voertuig was geslipt door modder op de weg. Maar wiens schuld is dit?

