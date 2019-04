'Scholen betalen mee aan verbetering van hun gebouwen'

28 miljoen euro

Er is maximaal 28 miljoen euro nodig om de zeven verouderde basisschoolgebouwen te renoveren. Hiervoor moet elk jaar opnieuw 60.000 euro worden vrijgemaakt. Elke bijdrage die de schoolbesturen wettelijk mogen leveren is welkom. ,,Ik hoop dat we beseffen dat dit een zware last legt op de raad en om een grote begrotingsdiscipline vraagt", aldus Anke Voulon (D66).

De huisvestingsopgave is in samenwerking met de schoolbesturen opgesteld. Met de goedkeuring van het toekomstplan gaat de raad ook akkoord met de prioritering: Eerst De Vonder en de gymzaal in Raamsdonk in 2022. Rond 2025 is het scholeneiland in Hooipolder aan de beurt, daarna De Vuurvlinder en De Biekorf en ten slotte De Hoge Waai in Raamsdonk.